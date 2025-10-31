Reyting sonuçları 30 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması belli oldu! İşte dünün reyting birincisi
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Veliaht, Uzak Şehir, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çok Güzel Hareketler 2 komedi programı da yeni bölümüyle ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 30 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...
İşte, 30 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…
30 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları açıklandı.
İşte, 30 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şe şekilde;
30 EKİM 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
1 Veliaht Show TV
2 Halef Köklerin Çağrısı Now
3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
4 Esra Erol'da ATV
5 Veliaht (Özet) Show TV
6 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) Now
7 ATV Ana Haber ATV
8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now
9 MasterChef Türkiye TV8
10 Kim Milyoner Olmak İster Özel ATV
30 EKİM 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Veliaht Show TV
2 Halef Köklerin Çağrısı Now
3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
4 Veliaht (Özet) Show TV
5 MasterChef Türkiye TV8
6 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) Now
7 Esra Erol'da ATV
8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now
9 Çok Güzel Hareketler 2 Star TV
10 ATV Ana Haber ATV
30 EKİM 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Halef Köklerin Çağrısı Now
2 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV
3 Veliaht Show TV
4 Esra Erol'da ATV
5 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) Now
6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now
7 ATV Ana Haber ATV
8 Veliaht (Özet) Show TV
9 Show Ana Haber Show TV
10 Kanal D Ana Haber Kanal D
