Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Ekim Perşembe günü yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Veliaht, Uzak Şehir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2 ekranlara geldi. İzledikleri yapımın sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…