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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 29 Ocak 2025: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla... AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 29 Ocak 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım

        Dünün reyting sonuçları ile 29 Ocak Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve TV8'de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Club Brugge maçı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:14
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        • 1

          Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 29 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Club Brugge maçı ve Survivor yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 29 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        • 2

          29 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          29 Ocak 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Annem Ankara KANAL D

          6 Esra Erol'da ATV

          7 Sahipsizler STAR TV

          8 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

          9 Survivor TV8

          10 Sandık Kokusu SHOW TV

        • 4

          29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Kuruluş Osman ATV

          2 Sahipsizler STAR TV

          3 Esra Erol'da ATV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Sahipsizler (Özet) STAR TV

          8 Survivor TV8

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

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