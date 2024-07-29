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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024: Pazar günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Pazar günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Pazar günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 28 Temmuz Pazar total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 08:56 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:32
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          Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazar günü en çok ne izlendi? İşte, 28 Temmuz Pazar dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

        • 2

          28 TEMMUZ 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Now Ana Haber Hafta Sonu

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Sahte Kabadayı - SHOW TV

          Petrol Kralları - SHOW TV

          Çok Güzel Hareketler 2 Özel - STAR TV

          SHOW TV Ana Haber

          Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV

          Öylesine Derin - KANAL 7

          Buz Yolu - TRT 1

        • 3

          28 TEMMUZ 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

          MasterChef Türkiye - TV 8

          Now Ana Haber Hafta Sonu

          Kim Milyoner Olmak İster - ATV

          Petrol Kralları - SHOW TV

          Romantik Komedi - NOW

          Buz Yolu - TRT 1

          Sahte Kabadayı - SHOW TV

          Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV

          ATV Ana Haber

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