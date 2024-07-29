28 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Pazar günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?
Pazar günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 28 Temmuz Pazar total ve AB reyting sıralaması...
- 1
Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazar günü en çok ne izlendi? İşte, 28 Temmuz Pazar dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...
- 2
28 TEMMUZ 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Now Ana Haber Hafta Sonu
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Sahte Kabadayı - SHOW TV
Petrol Kralları - SHOW TV
Çok Güzel Hareketler 2 Özel - STAR TV
SHOW TV Ana Haber
Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV
Öylesine Derin - KANAL 7
Buz Yolu - TRT 1
- 3
28 TEMMUZ 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Now Ana Haber Hafta Sonu
Kim Milyoner Olmak İster - ATV
Petrol Kralları - SHOW TV
Romantik Komedi - NOW
Buz Yolu - TRT 1
Sahte Kabadayı - SHOW TV
Kim Milyoner Olmak İster Özel - ATV
ATV Ana Haber
-