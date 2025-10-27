Habertürk
        Reyting sonuçları 26 Ekim 2025: Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef… AB ve Total'de dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 26 Ekim 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Pazar günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 08:03 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:03
        • 1

          Her gün kanallarda birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?’’ sorularını yönelterek 27 Ekim 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          26 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          26 Ekim 2025 Pazar akşamı TRT 1’de Teşkilat, Star TV’de Çarpıntı ve Now TV’de Sahtekarlar dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanırken Show TV’de yerli film Eyvah Eyvah 2 sinemaseverlerle buluştu.

          26 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        • 3

          26 EKİM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        • 4

          26 EKİM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Habertürk Anasayfa