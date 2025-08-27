Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi, reytinglerde kim birinci oldu?’’ sorusunu yönelterek 26 Ağustos 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...