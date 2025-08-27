Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 26 Ağustos 2025: Kairat Almaty-Celtic maçı, Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı, Güven Bana, MasterChef... AB ve Total’de dün en çok ne izlendi?

        Reyting sonuçları 26 Ağustos 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        26 Ağustos Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 27.08.2025 - 07:35 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:04
        • 1

          Her gün kanallarda birbirinden farklı zevklere hitap eden dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. İzledikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ise ‘’Dün en çok ne izlendi, reytinglerde kim birinci oldu?’’ sorusunu yönelterek 26 Ağustos 2025 reyting sonuçları verilerine ulaşmaya çalışıyor. İşte dünün AB ve Total reyting sıralaması...

        • 2

          26 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          26 Ağustos Salı akşamı ATV’de Güven Bana ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

          Kanal D’de Dokunmayın Şabanıma, Star TV’de Hayalimdeki Düğün, Now TV’de Hava Muhalefeti filmleri yayınlanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekranlara geldi.

          TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Kairat Almaty-Celtic maçı ve Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı futbolseverlerle buluştu.

          26 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          26 AĞUSTOS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber – NOW

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Show Ana Haber – Show TV

          Dokunmayın Şabanıma (Türk Sineması) – Kanal D

          Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D

          Sıcak Gelişme – Kanal D

          Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

          Kairat Almaty - Celtic UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

        • 4

          26 AĞUSTOS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          Masterchef Türkiye – TV8

          Dokunmayın Şabanıma (Türk Sineması) – Kanal D

          Now Ana Haber – NOW

          Dokunmayın Şabanıma (Türk Sineması / Tekrar) – Kanal D

          Show Ana Haber – Show TV

          Kuma – Kanal 7

          Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV

          Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D

          Hava Muhalefeti (Türk Sineması) – NOW

          Kanal D Ana Haber – Kanal D

        • 5
