Reyting sonuçları 26 Ağustos 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
26 Ağustos Salı günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 26 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
26 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
26 Ağustos Salı akşamı ATV’de Güven Bana ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Kanal D’de Dokunmayın Şabanıma, Star TV’de Hayalimdeki Düğün, Now TV’de Hava Muhalefeti filmleri yayınlanırken, Show TV’de Güldür Güldür Show programı tekrar bölümüyle ekranlara geldi.
TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Kairat Almaty-Celtic maçı ve Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı futbolseverlerle buluştu.
26 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
26 AĞUSTOS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI
Masterchef Türkiye – TV8
Now Ana Haber – NOW
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV
Dokunmayın Şabanıma (Türk Sineması) – Kanal D
Yaprak Dökümü (Tekrar) – Kanal D
Sıcak Gelişme – Kanal D
Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Kairat Almaty - Celtic UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1
26 AĞUSTOS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Masterchef Türkiye – TV8
Dokunmayın Şabanıma (Türk Sineması) – Kanal D
Now Ana Haber – NOW
Dokunmayın Şabanıma (Türk Sineması / Tekrar) – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Kuma – Kanal 7
Güldür Güldür Show (Tekrar) – Show TV
Aşk-ı Memnu (Tekrar) – Kanal D
Hava Muhalefeti (Türk Sineması) – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
