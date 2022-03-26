GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI 18 MART 2022?

18 Mart 2022 Cuma günü reyting sonuçlarına göre; Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Arka Sokaklar ve üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer alırken üçüncü sırada Aziz ise yer aldı.