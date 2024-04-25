Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 24 Nisan 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması: Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Taş Kağıt Makas

        Reytinglerde birincilik yarışı! 24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları ile dünün AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları 24 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelen dizi, program ve ana haberlerinin izlenme oranını netleştiriyor. 24 Nisan 2024 akşam kuşağında Sandık Kokusu, Bir Sevdadır, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım ve Taş Kağıt Makas dizileri reyting sıralamasında birinci olabilmek için rekabet etti. İzleyiciler için "Dün en çok ne izlendi?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları ise AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1- Kuruluş Osman - ATV

          2- Survivor All Star - TV8

          3- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          4- Sandık Kokusu - SHOW TV

          5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          6- Taş Kağıt Makas - Kanal D

          7- Kuruluş Osman (Özet) - ATV

          8- Esra Erol'da - ATV

          9- Şahane Hayatım - NOW

          10- ATV Ana Haber - ATV

        • 3

          24 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

          1- Survivor All Star - TV8

          2- Kuruluş Osman - ATV

          3- Taş Kağıt Makas - Kanal D

          4- Sandık Kokusu - SHOW TV

          5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

          6- Şahane Hayatım - NOW

          7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          8- Taş Kağıt Makas (Özet) - Kanal D

          9- ATV Ana Haber - ATV

          10- Şahane Hayatım (Özet) - NOW

        Sandık Kokusu son bölüm izle
        Sandık Kokusu son bölüm izle
        Survivor'da eleme düellosu heyecanı!
        Survivor'da eleme düellosu heyecanı!

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        ABD: Çin artık "Tarafsızız" diyemez
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Motokurye sürücüyü tornavidayla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Aşırı turist çeken o şehre giriş artık ücretli
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Çalışmak için gelmişti! 3 gündür aranan gencin şüpheli ölümü!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        ABD'de protestolar yayılıyor!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Sevgilisi boğazından bıçakladı! 20 gün hayata tutunabildi!
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü: Gurur ve hüzün bir arada
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Ahmet 5 yaşındaydı... Evden çıktı... Büyük acı!
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        Öğretmen ile öğrencisinin 'oğlak' diyaloğu gülümsetti
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        İspanya Başbakanı Sanchez'den istifa sinyali
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Yağmur ve çöl tozu alarmı!
        Bahşiş personelin hakkı
        Bahşiş personelin hakkı
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        125 sene öncesinin TOGG’u...
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        AB, Türk dönerini tescile hazırlanıyor
        Habertürk Anasayfa