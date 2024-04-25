İzlediği yapımların kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyenler reyitng sonuçlarını araştırıyor. Her sabah bir önceki günün izlenme programlarının belirlendiği reyting sonuçları ise AB ve total kategorilerinde ölçülüyor. Peki, dün hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...