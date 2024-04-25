Hasan’ı tanımayan Karsu, yeni gelen esnafı sıcak karşılarken Atilla ise şok içindedir. Babasını yalnız yakalayıp Karsu’dan uzak durmasını ister. Irmak zor da olsa elindeki bütün delilleri teslim ederek Adnan’ı ihbar eder. İhbar edenin kendisi olduğunu itiraf eden Irmak ve Adnan arasında yüzleşme yaşanır. Atilla’nın boşanır boşanmaz Karsu ile birleşeceğini bilen Reha, onları durdurmak için Hasan’la görüşmek gibi bir takım planlar düşünür. Reha'nın planları düşündüğü gibi işleyecek midir?