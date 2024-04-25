Sandık Kokusu 19. bölüm yayınlandı! SHOW TV Sandık Kokusu son bölüm izle
Sandık Kokusu 19. bölüm ile SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu son bölümde Hasan'ı tanımayan Karsu, yeni gelen esnafı sıcak karşılarken Atilla ise şok içindedir. Sandık Kokusu son bölüm izle sayfası SHOW TV internet sitesinde erişime açıldı. İşte, Sandık Kokusu 19. bölüm full izle ekranı haberimizde...
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SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi Sandık Kokusu, heyecan dolu bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizinin seyircileri Sandık Kokusu 19. bölüm izleme sayfasını araştırıyor. İşte Sandık Kokusu 19. son bölüm özeti ve izleme ekranı hakkında bilgiler...
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SANDIK KOKUSU 19. SON BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 19. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.
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Hasan’ı tanımayan Karsu, yeni gelen esnafı sıcak karşılarken Atilla ise şok içindedir. Babasını yalnız yakalayıp Karsu’dan uzak durmasını ister. Irmak zor da olsa elindeki bütün delilleri teslim ederek Adnan’ı ihbar eder. İhbar edenin kendisi olduğunu itiraf eden Irmak ve Adnan arasında yüzleşme yaşanır. Atilla’nın boşanır boşanmaz Karsu ile birleşeceğini bilen Reha, onları durdurmak için Hasan’la görüşmek gibi bir takım planlar düşünür. Reha'nın planları düşündüğü gibi işleyecek midir?
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Hasan’ın kim olduğunu öğrenen Karsu, Filiz’i Hasan’ın kebapçısına girerken görür. Filiz’in görüştüğü Hasan’ın, Atilla’nın babası Hasan olduğunu anlayıp annesinin peşinden kebapçıya girer. Filiz, Karsu’yu Hasan’la tanıştırmaya yeltenirken, Karsu, Hasan ile ilgili bütün gerçekleri anlatmaya başlar.