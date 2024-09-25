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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Eylül Salı: Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları 24 Eylül 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi açıklandı!

        Dünün reyting sonuçları 24 Eylül 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam TRT dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı ile Show TV dizisi Bahar 2. Sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Bücür, Güzel Aşklar Diyarı, Bir Gece Masalı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 24 Eylül 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:21 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:09
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 24 Eylül Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Bücür, Güzel Aşklar Diyarı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Eylül 2024 Salı reyting birincisi…

        • 2

          24 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

          24 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        • 3

          24 EYLÜL 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bahar SHOW TV

          2 Bahar (Özet) SHOW TV

          3 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          4 MasterChef Türkiye TV8

          5 Bir Gece Masalı ATV

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) TRT 1

          9 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

          10 SHOW Ana Haber SHOW TV

        • 4

          24 EYLÜL 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Bir Gece Masalı ATV

          2 Bahar SHOW TV

          3 Bahar (Özet) SHOW TV

          4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          5 Bir Gece Masalı (Özet) ATV

          6 MasterChef Türkiye TV8

          7 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          8 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

          9 Esra Erol'da ATV

          10 ATV Ana Haber ATV

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