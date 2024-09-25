Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 24 Eylül Salı akşamı Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Bücür, Güzel Aşklar Diyarı, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... ve MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. İzledikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 24 Eylül 2024 Salı reyting birincisi…