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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE ŞİFRESİZ KESİNTİSİZ! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 canlı yayın izle HD ekranı

        TRT 1 canlı izle kesintisiz! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı

        TRT 1 canlı izle ekranı Avrupa Ligi ilk hafta maçları sebebiyle gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - PAOK maçı canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlendi. Bu noktada TRT 1 izle ekranı GS Avrupa Ligi maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray - PAOK maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:18
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan’ın PAOK takımını konuk edecek. Türk ekiplerinin Avrupa’daki tüm karşılaşmalarının 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacağı belirtilmişti. Buna göre Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda Galatasaray - PAOK maçını takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.

        • 2

          GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü yani bu akşam Rams Park’ta oynanacak.

          Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray - PAOK maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY - PAOK MAÇI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - PAOK maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          GALATASARAY - PAOK MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT’DE OLACAK

          Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.

        • 6

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

          Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: ¾

        • 7

          Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

          Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

        • 8

          TRT 1 YAYIN AKIŞI | 25 EYLÜL ÇARŞAMBA

          05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06.00 Şehirden Uzakta

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Neşet

          14.30 Seksenler

          15.50 Gönül Dağı

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

          00.15 Yerli Dizi

          02.50 Seksenler

          03.40 Gönül Dağı

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