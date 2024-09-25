TRT 1 canlı izle kesintisiz! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı
TRT 1 canlı izle ekranı Avrupa Ligi ilk hafta maçları sebebiyle gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - PAOK maçı canlı yayın kanalı TRT 1 olarak belirlendi. Bu noktada TRT 1 izle ekranı GS Avrupa Ligi maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın izle linki ile Galatasaray - PAOK maçı izle…
- 1
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında sahasında Yunanistan’ın PAOK takımını konuk edecek. Türk ekiplerinin Avrupa’daki tüm karşılaşmalarının 3 yıl boyunca TRT kanalı üzerinden yayınlanacağı belirtilmişti. Buna göre Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz izlenebilecek. Bu kapsamda Galatasaray - PAOK maçını takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı yayın izle linki için araştırmalara başladı. İşte, TRT 1 izle ekranı ve frekans bilgileri.
- 2
GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - PAOK maçı, 25 Eylül 2024 Çarşamba günü yani bu akşam Rams Park’ta oynanacak.
Heyecan dolu karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.
- 3
GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - PAOK maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY - PAOK MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - PAOK maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
- 5
AVRUPA KUPASI MAÇLARI 3 SEZON TRT’DE OLACAK
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele edecek Türk takımlarının 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonu maçları TRT ekranlarında olacak.
- 6
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
- 7
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900
- 8
TRT 1 YAYIN AKIŞI | 25 EYLÜL ÇARŞAMBA
05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.00 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Neşet
14.30 Seksenler
15.50 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
22.00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00.15 Yerli Dizi
02.50 Seksenler
03.40 Gönül Dağı