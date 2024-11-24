Reyting sonuçları 23 Kasım 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Yalan, Sahipsizler, Bir Gece Masalı, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 23 Kasım 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
- 1
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Kasım Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Yalan, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Bir Gece Masalı dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 23 Kasım 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
- 2
23 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada “Gönül Dağı” özet bölümü, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye” yer aldı.
AB’de 1. sırada “Gönül Dağı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Güldür Güldür Show” özet bölümü yer aldı.
Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
- 3
23 KASIM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Gönül Dağı TRT 1
2. Gönül Dağı (Özet) TRT 1
3. MasterChef Türkiye TV8
4. Yalan Kanal D
5. Ozak Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu Now
6. Güldür Güldür Show Show TV
7. Güldür Güldür Show (Özet) Show TV
8. Kanal D Ana Haber Kanal D
9. Show Ana Haber Show TV
10. Sıcak Gelişme Kanal D
-
- 4
23 KASIM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Gönül Dağı TRT 1
2. Güldür Güldür Show Show TV
3. Güldür Güldür Show (Özet) Show TV
4. MasterChef Türkiye TV8
5. Ozak Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu Now
6. Show Ana Haber Show TV
7. Gönül Dağı (Özet) TRT 1
8. Kanal D Ana Haber Kanal D
9. Haber Önü Show TV
10. Yalan Kanal D