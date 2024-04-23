Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 22 Nisan Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...