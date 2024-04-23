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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 22 Nisan: Pazartesi günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu İnci Taneleri, Ömer

        Reyting sonuçları açıklanıyor

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 22 Nisan Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.04.2024 - 10:58
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        • 1

          Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. İnci Taneleri, Güldür Güldür Show, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 22 Nisan Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          22 NİSAN PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Kızıl Goncalar - NOW

          Survivor All Star - TV8

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

          Kızıl Goncalar Özet - NOW

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          Ömer - STAR TV

          Esra Erol'da - ATV

          ATV Ana Haber

          SHOW TV Ana Haber

        • 3

          22 NİSAN PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          Kızıl Goncalar - NOW

          Survivor All Star - TV8

          Kızıl Goncalar Özet - NOW

          Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

          Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          Ömer - STAR TV

          Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

          Dayı Bir Adamın Hikâyesi - ATV

          Survivor All Star Özet - TV8

          ATV Ana Haber

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