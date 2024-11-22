Reyting sonuçları 21 Kasım 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
21 Kasım Perşembe günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları araştırmasına çıktı. Dün akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Dayı: Bir Adamın Hikayesi, TRT 1'de Karınca Adam ve Yaban Arısı, TV8'de MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Kasım 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
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Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların sıralamasını merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları tablosunu araştırıyor. 21 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan Gü Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, MasterChef Türkiye, Sahipsizler, Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Karınca Adam ve Yaban Arısı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 21 Kasım 2024 Reyting sonuçları tablosu...
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21 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21 Kasım 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;
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21 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 İnci Taneleri KANAL D
2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
3 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
4 MasterChef Türkiye TV8
5 Hudutsuz Sevda NOW
6 Siyah Kalp SHOW TV
7 Esra Erol'da ATV
8 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
9 Dayı Bir Adamın Hikayesi (T.S) ATV
10 Kanal D Ana Haber KANAL D
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21 KASIM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Hudutsuz Sevda NOW
2 İnci Taneleri KANAL D
3 Esra Erol'da ATV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Siyah Kalp SHOW TV
6 Müge Anlı İle Tatli Sert ATV
7 Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
8 Atv Ana Haber ATV
9 İnci Taneleri (Özet) KANAL D
10 MasterChef Türkiye TV8