Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizilerinin ve Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Bir Zamanlar İstanbul ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TV8’de UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye - Macaristan maçı heyecanı yaşandı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 20 Mart 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...