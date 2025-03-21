Reyting sonuçları 20 Mart 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi belli oldu!
Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 20 Mart Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizileri ile Deliha filmi yeni bölümleriyle, Bir Zamanlar İstanbul dizisi ile tekrar bölümüyle ekranlara geldi. TV8'de UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye - Macaristan maçı futbolseverlerle buluştu. Ardından ise Survivor yarışmasının yeni bölümü yayınlandı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 20 Mart 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...
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Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizilerinin ve Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. Bir Zamanlar İstanbul ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TV8’de UEFA Uluslar Ligi play-off turu Türkiye - Macaristan maçı heyecanı yaşandı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 20 Mart 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...
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20 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
20 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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20 MART 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
1 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
3 İnci Taneleri KANAL D
4 Esra Erol'da ATV
5 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
6 Hudutsuz Sevda NOW
7 Siyah Kalp SHOW TV
8 Survivor TV8
9 Atv Ana Haber ATV
10 Başka Bir Gün ATV
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20 MART 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması TV8
2 Hudutsuz Sevda NOW
3 Esra Erol'da ATV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 İnci Taneleri KANAL D
6 Survivor TV8
7 Siyah Kalp SHOW TV
8 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
9 Atv Ana Haber ATV
10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar ATV