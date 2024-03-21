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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 20 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması: Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 20 Mart Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları sıralamasına göre birinci sırada olan yapım merak konusu oldu. 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen; Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star reyting sıralamasında zirvede yer alabilmek için mücadele etti. İşte, 20 Mart 2024 Çarşamba dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 08:54 Güncelleme: 21.03.2024 - 08:54
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        • 1

          Yapımların yayın ömrünü belirlemede büyük bir öneme sahip olan reyting sonuçları izleyiciler tarafından takip ediliyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirveye oturabilmek için yarıştı. Peki, dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 20 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...

        • 2

          20 MART 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 20 Mart AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          20 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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