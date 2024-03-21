Yapımların yayın ömrünü belirlemede büyük bir öneme sahip olan reyting sonuçları izleyiciler tarafından takip ediliyor. Dün gündüz ve akşam kuşağında ekranlara gelen birbirinden iddialı yapımlar reytinglerde zirveye oturabilmek için yarıştı. Peki, dün reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 20 Mart Çarşamba reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...