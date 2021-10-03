2 Ekim reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

2 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta Cumartesi gününe ait yani 25 Eylül tarihine ait reyting sonuçları ise şu şekilde: