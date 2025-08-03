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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 2 Ağustos 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!

        Dünün reyting sonuçları 2 Ağustos Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Görümce, Kanal D'de Pi'nin Yaşamı, Star TV'de Erkek Güzeli Sefil Bilo, ATV'de Orman Çocuğu, TRT 1'de Kurt Ve Aslan, Now TV'de Aşk Oluversin Gari filmleri yayınlandı. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 2 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 07:55 Güncelleme: 03.08.2025 - 11:25
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 2 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Pi'nin Yaşamı, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Orman Çocuğu, Görümce, Kurt Ve Aslan, Aşk Oluversin Gari filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 2 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        • 2

          2 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          2 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı.

          Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “NOW Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise Kanal 7’de yayınlanan “Kuma” yer aldı.

          AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü, 3. sırada ise “Gece ve Gündüz” yer aldı.

          İşte dünün AB ve Total sıralaması;

        • 3

          2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Gece ve Gündüz (Y.S) – ATV

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Vanguard (Y.S) – ATV

          Savaş Gemisi (Y.S) – TRT 1

          Pembe Panter (Y.S) – TRT 1

          Show Ana Haber – Show TV

          Elif’in Düşleri Söyleşi Zamanı – TRT Çocuk

          Kuma – Kanal 7

        • 4

          2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          MasterChef Türkiye – TV8

          Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

          Kuma – Kanal 7

          Gece ve Gündüz (Y.S) – ATV

          Show Ana Haber – Show TV

          Vanguard (Y.S) – ATV

          Mahalleden Arkadaşlar (T.S) – Kanal D

          Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV

          Haber Önü – Show TV

          Ailenin Şerefi (T.S) – NOW

        • 5
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