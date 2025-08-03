Reyting sonuçları 2 Ağustos 2025: İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım!
Dünün reyting sonuçları 2 Ağustos Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Görümce, Kanal D'de Pi'nin Yaşamı, Star TV'de Erkek Güzeli Sefil Bilo, ATV'de Orman Çocuğu, TRT 1'de Kurt Ve Aslan, Now TV'de Aşk Oluversin Gari filmleri yayınlandı. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 2 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması...
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 2 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Pi'nin Yaşamı, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Orman Çocuğu, Görümce, Kurt Ve Aslan, Aşk Oluversin Gari filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 2 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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2 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Ağustos 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “NOW Ana Haber Hafta Sonu”, 3. sırada ise Kanal 7’de yayınlanan “Kuma” yer aldı.
AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü, 3. sırada ise “Gece ve Gündüz” yer aldı.
İşte dünün AB ve Total sıralaması;
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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Gece ve Gündüz (Y.S) – ATV
Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Vanguard (Y.S) – ATV
Savaş Gemisi (Y.S) – TRT 1
Pembe Panter (Y.S) – TRT 1
Show Ana Haber – Show TV
Elif’in Düşleri Söyleşi Zamanı – TRT Çocuk
Kuma – Kanal 7
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2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
MasterChef Türkiye – TV8
Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kuma – Kanal 7
Gece ve Gündüz (Y.S) – ATV
Show Ana Haber – Show TV
Vanguard (Y.S) – ATV
Mahalleden Arkadaşlar (T.S) – Kanal D
Güldür Güldür Show (Tkr) – Show TV
Haber Önü – Show TV
Ailenin Şerefi (T.S) – NOW
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