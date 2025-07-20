Reyting sonuçları 19 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dün akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, Hayalimdeki Düğün, Dünya: Yeni Bir Başlangıç, Olmadı Kaçarız filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kuzey'in Oğlu Volkan Konak ve Güldür Güldür Show yapımları ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 19 Temmuz 2025 reyting sonuçları...
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 19 Temmuz Cumartesi akşamı TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana gelirken; Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, Star TV’de Hayalimdeki Düğün, ATV’de Dünya: Yeni Bir Başlangıç, Now TV’de Olmadı Kaçarız filmleri yayınlandı. Peki, dünün AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Temmuz 2025 reyting sonuçları…
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19 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
19 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI