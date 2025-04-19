Reyting sonuçları 18 Nisan 2025: İşte AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım
Dünün reyting sonuçları 18 Nisan Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul ve Sustalı Ceylan dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Banker Bilo ve Bihter filmleri yayınlandı. Peki, 18 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Nisan Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul, ATV’de Sustalı Ceylan, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Banker Bilo ve Now’da Bihter filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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18 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total grubunda birincilik Kızılcık Şerbeti dizisinin oldu. Esra Erol’da ikinci sırada yer alırken, Arka Sokaklar üçüncülüğü aldı.
AB grubunda da zirvede Kızılcık Şerbeti yer aldı. Dizinin özet bölümü ikinci sırada yer alırken, üçüncülük Bir Zamanlar İstanbul’a ait oldu.
İşte dünün AB ve Total sıralaması;
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18 NİSAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. Kızılcık Şerbeti SHOW TV
2. Esra Erol’da ATV
3. Arka Sokaklar KANAL D
4. Sustalı Ceylan ATV
5. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
6. Kızılcık Şerbeti (özet) SHOW TV
7. Atv Ana Haber ATV
8. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
9. Survivor TV8
10. Gelin KANAL 7
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18 NİSAN 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
1. Kızılcık Şerbeti SHOW TV
2. Kızılcık Şerbeti (özet) SHOW TV
3. Bir Zamanlar İstanbul TRT 1
4. Esra Erol’da ATV
5. Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
6. Survivor TV8
7. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
8. Atv Ana Haber ATV
9. Sustalı Ceylan ATV
10. Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8
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