Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Nisan Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul, ATV’de Sustalı Ceylan, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Banker Bilo ve Now’da Bihter filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…