Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 13 Mayıs Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Son Ültimatom, Ölümlü Dünya 2 ve Survivor arasından hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 13 Mayıs 2025 Dünün reyting sonuçları tablosu...