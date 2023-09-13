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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 12 EYLÜL| AB ve total reyting sıralaması: MasterChef All Star, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Ben Bu Cihana Sığmazam

        Reyting sonuçları açıklandı! 12 Eylül AB ve total reyting sıralaması

        Reyting sonuçları açıklandı. 12 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen MasterChef All Star, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 12 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:45
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        • 1

          Reyting sonuçları 12 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz gün ekrana gelen "MasterChef All Star, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reyting yarışında kaçıncı oldu?

          İşte 12 Eylül AB ve total reyting sonuçları...

        • 2

          12 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

          3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          4 YABANI

          5 ESRA EROL'DA

          6 SEN TURKULERINI SOYLE

          7 UC KAGITCI (T.S)

          8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          9 ATV ANA HABER

          10 KORKUSUZ KORKAK (T.S)

        • 3

          12 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI

          1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR

          2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER

          3 SEN TURKULERINI SOYLE

          4 BEN BU CIHANA SIGMAZAM

          5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

          6 YABANI

          7 UC KAGITCI (T.S)

          8 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET

          9 KIM BU AILE (T.S)

          10 ESRA EROL'DA

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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