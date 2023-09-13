Reyting sonuçları 12 Eylül Salı günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz gün ekrana gelen "MasterChef All Star, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralara yerleşti. Peki, hangi yapım reyting yarışında kaçıncı oldu?

İşte 12 Eylül AB ve total reyting sonuçları...