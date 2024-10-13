Reyting sonuçları 12 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu!
Dünün reyting sonuçları 12 Ekim Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV dizisi Siyah Kalp tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Gönül Dağı, Yalan, Kör Nokta, Yabani, Power Rangers ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Dünün AB ve Total tablosu medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 12 Ekim 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
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Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 12 Ekim Cumartesi akşamı Siyah Kalp tekrar bölümüyle; Y Gönül Dağı, Yalan, Kör Nokta, Yabani ve MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Power Rangers filmi Star TV’de izleyici karşısına çıktı. Peki, 12 Ekim 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
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12 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
12 Ekim 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
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12 EKİM 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Total'de, TRT 1'de yayınlanan ''Gönül Dağı'' birinci sırada yer aldı.
İkinci sırada ''MasterChef Türkiye'', üçüncü sırada ise ''Gönül Dağı özet'' yer aldı.
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12 EKİM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
AB kategorisinde ise zirve el değiştirdi.
''MasterChef Türkiye'' en çok izlenen program oldu. İkinci sırayı ise ''Gönül Dağı'' aldı.
Üçüncü sırada ise ''Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu'' yer aldı.
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12 EKİM 2024 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
ABC grubunda birinci sırada ''Gönül Dağı'', ikinci sırada ''MasterChef Türkiye'', üçüncü sırada ise ''Gönül Dağı özet'' yer aldı.