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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Aralık 2024: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Leyla, Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı... AB ve Total'de dünün reyting birincisi belli oldu

        Reyting sonuçları 11 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 11 Aralık 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Annem Ankara, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman, Now'da Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ekranlara geldi. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 11 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 07:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:07
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        • 1

          Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 11 Aralık Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Aralık 2024 Çarşamba reyting birincisi…

        • 2

          11 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

          11 Aralık 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şöyle;

        • 3

          11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Annem Ankara KANAL D

          3 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          4 Kuruluş Osman ATV

          5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          6 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Maç Özel TRT 1

          9 Sahipsizler STAR TV

          10 Esra Erol'da ATV

        • 4

          11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

          1 Fenerbahçe-Athletic Bilbao UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

          2 Kuruluş Osman ATV

          3 Sahipsizler STAR TV

          4 Esra Erol'da ATV

          5 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

          6 UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (TKR) TRT 1

          7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

          8 Annem Ankara KANAL D

          9 Atv Ana Haber ATV

          10 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

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