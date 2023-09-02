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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 1 Eylül 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 1 Eylül dünün reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, her gün bir önceki günün sıralamasına göre Total ve AB kategorilerinde belirleniyor. 1 Eylül akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında ölçümlerinde birinci sırada yer almak için yarıştı. İşte, 1 Eylül 2023 Cuma dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:03
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        • 1

          Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Kanal D'de Arka Sokaklar ve TRT1'de Hayatımın Neşesi yapımları 1 Eylül Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 1 Eylül 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        • 2

          1 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          1 Eylül Cuma gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        • 3

          25 AĞUSTOS GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI

          Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Fox Ana Haber”, 3. sırada ise Show TV'de ekranlara gelen “Gerzek Şaban” yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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