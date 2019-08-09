Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, geçtiğimiz aylarda "Derdim Olsun" adlı şarkısıyla sadece bir hafta içinde 30 milyon görüntülenmeyi geçmişti. Youtube'da 233 milyon kez dinlenen 'Derdim Olsun' parçasıyla tüm Türkiye’nin gündemine oturan Reynmen'in yeni şarkısı 'Ela' ise, ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla 'tık' aldı.

KAZANDIĞI SON RAKAM BELLİ OLDU

Şarkı yayınlanmadan önce, "Eğer ilk gün 15 milyon izlenmezse Instagram'ı kapatırım" ifadelerini kullanan Reynmen'in Youtube'dan kazandığı son rakam ise belli oldu. Reynmen, 97 milyondan fazla izlenen klibinden 37 bin dolar (yaklaşık 210 bin TL) kazandı.

VAKIFLARA BAĞIŞLAYACAK

Sosyal medyada fenomeni daha önce yaptığı açıklamada, şarkıdan kazandığı parayı üç ayrı vakfa bağışlayacağını söylemişti.

"ALBÜM YAPACAĞIM"

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Reynmen, bu kez sosyal medya hesabından albüm yapacağını duyurdu. Yusuf Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"ONLARA BİLET GÖNDERECEĞİM"

Müzik camiasından özür dileyerek cümleye başlamak istedim. Albüm yapacağımın haberini sizlere vermek istedim. Konser de yapacağım. Buradan derdi olduğum, beni sevmeyen, çekemeyen, saygı duymamı beklediğiniz yılların sanatçısı ağabeylerime ve ablalarıma sesleniyorum; onlar bilet almasınlar, ben onlara göndereceğim.