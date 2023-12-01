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        Haberler Dünya Reuters: İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" bir gün daha uzatıldı

        Reuters: İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" bir gün daha uzatıldı

        Reuters'ın haberi göre, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. güne uzatılması konusunda anlaşıldı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01.12.2023 - 07:23 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:01
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        Reuters: İnsani ara uzatıldı
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        Reuters'ın servis ettiği habere göre, İsrail ile Hamas geçici ateşkesin 8. güne uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

        Wall Street Journal'ın Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, taraflar daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında aranın bir gün daha uzatılması konusunda anlaştı.

        İsrail veya Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

        İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük “insani ara” verilmesi kararlaştırılmıştı.

        Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin arından esir takası ve "insani ara", önce 2 gün daha sonra da bir gün daha uzatılmıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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