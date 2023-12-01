Reuters: İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" bir gün daha uzatıldı

Reuters: İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" bir gün daha uzatıldı

REKLAM advertisement1

Reuters'ın servis ettiği habere göre, İsrail ile Hamas geçici ateşkesin 8. güne uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Wall Street Journal'ın Mısırlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, taraflar daha fazla rehinenin serbest bırakılması karşılığında aranın bir gün daha uzatılması konusunda anlaştı.

İsrail veya Hamas'tan henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 günlük “insani ara” verilmesi kararlaştırılmıştı.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin arından esir takası ve "insani ara", önce 2 gün daha sonra da bir gün daha uzatılmıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.