Restorasyonu tamamlandı, cuma günü açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Üsküdar'daki Silahtar Abdurrahman Ağa Camii, 28 Şubat'ta cuma namazı saatinde yeniden ibadete açılacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut Abdurrahman Ağa Vakfı adına kayıtlı cami, Sultan 3. Mustafa'nın silahtarı Abdurrahman Ağa tarafından 1766'da yaptırıldı. Sultan 2. Mahmut tarafından 1832'de onarım gören caminin kadınlar mahfilinin bulunduğu alana hünkar mahfili eklendi.

Caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "2023-2025 Yılları Uygulama (Restorasyonu) Tamamlama İşi" için 20 Kasım 2023'te sözleşme imzalandı, 24 Kasım 2023'te ise yer teslimi yapılarak restorasyon işine başlandı.

Restorasyon kapsamında, caminin bodrum katındaki kaya, taş ve toprak dolgu temizlenerek, kaya ile arasına moloz taş duvar örüldü ve bodrum kat kullanıma açıldı. Ahşap çatı, sütunlar ve taşıyıcı kirişler, ahşap döşemeler, tavan kaplamaları, korkuluk ve küpeşteler, vaaz kürsüsü ile minber malzemesine uygun yenilendi.

Yine caminin beden duvarlarındaki yatay ve dikey ahşap hatıllar malzemesine uygun olarak yenilenirken, minare kaidesinin çimento esaslı sıva raspası sonrası tuğla hatıllı moloz taş duvarındaki kötü durumdaki tuğlalara çürütme yapılarak onarımı tamamlandı.

Ayrıca şerefe döşemesi, korkuluk taşları, petek ve külah kısımları aslına uygun yenilendi. Tuvaletler, peyzajla değerlendirilerek bahçede zemin altına alındı. Restorasyon uygulamaları neticesinde taşınmaz vakıf kültür varlığı caminin yüzyıllarca yapılış amacına uygun hizmet vermeye devam etmesi amaçlanıyor.