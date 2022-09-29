Restorandaki yemek faciasında annenin rapor tepkisi!

İzmir'de, restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Melisa'nın annesi Hasret Mercankaya (33), "Bir an önce otopsi sonucu çıksın" dedi.
Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Melisa (5) ve Ege (4) ile yemek yedi.
4 GÜN SONRA DURUMU AĞIRLAŞTI
Aile, yemeğin ardından Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.
ECE MELİSA KURTARILAMADI
Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi.
ÖLÜM NEDENİ "BELİRSİZ" OLARAK KAYDA GEÇTİ
Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.
"DÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ"
Kızının 28 Eylül'de doğduğunu belirten Hasret Mercankaya, otopsi raporunun hala çıkmamasını kabul etmediğini söyleyerek, "Kızım yaşasaydı dün 6 yaşına girecekti. Otopsi raporu hâlâ maalesef çıkmadı. İçim içimi yiyor. Sonucun çıkmasını bekliyorum. Oğlum Ege'nin sağlık durumu ise çok şükür iyi. İnşallah daha iyi olacak. Üzgünüz. Bir an önce şu otopsi sonucu çıksın ve sorumlular gereken cezayı alsın istiyorum" dedi.
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