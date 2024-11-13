2025 RESMİ VE DİNİ TATİLLER TAKVİMİ

2025 yılı, Türkiye'de çalışanlar için toplamda 14,5 gün resmi tatil sunuyor. Hem resmi hem de dini tatillerin birleştiği bu yıl, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 2025 yılı boyunca geçerli olan resmi tatiller, hem devlet kurumları hem de özel sektörde çalışanlar için büyük önem taşıyor.