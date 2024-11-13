Yeni yılda kaç gün tatil var? İşte 2025 resmi ve dini tatiller takvimi
Yeni yıla adım atarken, birçok kişi resmi tatil günlerini ve uzun hafta sonu fırsatlarını merak etmeye başladı. 2025 yılı boyunca kutlanacak tüm resmi tatiller ve bu tatillerin hangi günlere denk geleceğiyle ilgili tüm detaylar ise artık belli oldu. Yeni yılda toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak ve çoğu hafta içine denk gelerek, özellikle çalışanlar için tatil fırsatı oluşturacak. İşte 2025 yılı için belirlenen resmi tatillerin tarihleri hakkında merak edilenler...
- 1
Yeni yıla girerken, tatil planları yapmaya hazırlananlar için resmi tatil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği büyük merak konusu oldu. 2025 yılı, Türkiye'deki resmi tatiller açısından oldukça zengin bir yıl olacak. İşte 2025 yılına ait tüm resmi tatiller ve hangi günlere denk geldikleriyle ilgili detaylı bilgiler…
- 2
2025 RESMİ VE DİNİ TATİLLER TAKVİMİ
2025 yılı, Türkiye'de çalışanlar için toplamda 14,5 gün resmi tatil sunuyor. Hem resmi hem de dini tatillerin birleştiği bu yıl, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 2025 yılı boyunca geçerli olan resmi tatiller, hem devlet kurumları hem de özel sektörde çalışanlar için büyük önem taşıyor.
- 3
2025 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
2025 yılında Ramazan 1 Mart'ta başlıyor. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ise Ramazan Bayramı kutlanacak. 2025 yılında Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran arasında kutlanacak.
-
- 4
MEB 2025 YILI TATİL TAKVİMİ
MEB 2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim şu şekilde;
Yarıyıl tatili: 20 - 31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025
- 5
2025 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
1 Ocak 2025: Üç Aylar'ın başlangıcı
2 Ocak 2025: Regaip Kandili
26 Ocak 2025: Miraç Kandili
13 Şubat 2025: Berat Kandili
1 Mart 2025: Ramazan ayının başlangıcı
- 6
26 Mart 2025: Kadir Gecesi
30 Mart - 1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı
6-9 Haziran 2025: Kurban Bayramı
26 Temmuz 2025: Aşure Günü
5 Ekim 2025: Mevlid Kandili
-