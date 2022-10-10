2022 Resmi tatiller takvimi

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte resmi tatil takvimi araştırmaları hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesi anısına her sene 29 Ekim'de kutlanan bayram için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu özel günün öncesinde 28 Ekim tarihinin yarım gün olup olmadığı ise merak ediliyor. İşte detaylar...
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün olarak resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Cumartesi gününe denk gelmektedir.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?
1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 28 Ekim öğleden sonra da yarım gün resmi tatildir.
2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı 1 Ocak - Cumartesi
23 Nisan 2022 -Cumartesi (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)
1 Mayıs 2022-Pazar (1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü)
Ramazan Bayramı 2022-Pazartesi-Çarşamba (2-4 Mayıs)
19 Mayıs 2022-Perşembe (19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı)
Kurban Bayramı 2022 Cumartesi - Salı (9 - 12 Temmuz)
15 Temmuz 2022 Cuma (15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos 2022-Pazartesi (30 Ağustos Zafer Bayramı)
29 Ekim 2022-Cumartesi (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı)
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