2022 Resmi tatiller takvimi

Resmi tatillerin ne zaman ve hangi gün olduğu merak edilirken bu yıl ne kadar resmi tatillerin kaldığı da gündemdeki yerini aldı. Resmi bayram günleri ülke genelinde tatil ilan edilir ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olur. Son kullanılan resmi tatil ise 30 Ağustos Zafer Bayramı oldu. Peki, 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi nedir? Bu yıl kalan resmi tatiller hangileri ve ne zaman? İşte 2022'de kalan resmi tatillerin listesi...

BU YIL KALAN RESMİ TATİLLER HANGİLERİ VE NE ZAMAN?

2022 yılında kutlanan son resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanmasıyla birlikte kalan resmi tatiller şu şekildedir;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.