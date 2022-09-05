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Resmi tatiller 2022 takvimi: Bu yıl kalan resmi tatiller hangileri ve ne zaman?

Resmi tatil takvimi özellikle çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaz dönemini de geride bırakırken 2022 yılının kalan resmi tatil günlerinin neler olduğu merak konusu oldu. Okul dönemine girilmesiyle birlikte gözler bu yıl kalan resmi tatil günlerine çevrildi. Peki, Bu yıl kalan resmi tatiller hangileri ve ne zaman? İşte 2022 resmi tatiller takvimi…

05.09.2022 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
Resmi tatiller 2022 takvimi: Bu yıl kalan resmi tatiller hangileri ve ne zaman?
2022 Resmi tatiller takvimi
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Resmi tatillerin ne zaman ve hangi gün olduğu merak edilirken bu yıl ne kadar resmi tatillerin kaldığı da gündemdeki yerini aldı. Resmi bayram günleri ülke genelinde tatil ilan edilir ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olur. Son kullanılan resmi tatil ise 30 Ağustos Zafer Bayramı oldu. Peki, 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi nedir? Bu yıl kalan resmi tatiller hangileri ve ne zaman? İşte 2022'de kalan resmi tatillerin listesi...

BU YIL KALAN RESMİ TATİLLER HANGİLERİ VE NE ZAMAN?

2022 yılında kutlanan son resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlanmasıyla birlikte kalan resmi tatiller şu şekildedir;

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2022 yılında Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Cumartesi denk gelmektedir. 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra yarım gündür. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili aksi ilan edilmediği sürece 1,5 gündür.

2022 YILI RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
  • Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
  • Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, kandil günleri İslam alemi için önemli dini günlerdendir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu sebeple dini günler her yıl farklılık göstermektedir.

2022 dini günler takvimi ise şu şekildedir;

  • 2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
  • 3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
  • 27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
  • 17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
  • 2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
  • 27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
  • 1 Mayıs PAZAR: AREFE
  • 2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 8 Temmuz CUMA: AREFE
  • 9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
  • 10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
  • 11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
  • 12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
  • 30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
  • 8 Ağustos PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ
  • 7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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