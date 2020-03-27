İHA

Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 107,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 75,8 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 10,5 artarak 30,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,4 artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 13,2 milyar dolar anapara, 4,9 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 26,9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 19,9 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 36,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.