Resmi Gazete’de görevden almalar ve atamalar yayımlandı

        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 01:04 Güncelleme: 04.10.2025 - 01:22
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine Ahmet Erdaş atandı.

        Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Eda Yiğit getirildi.

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDEN ALMA VE ATAMA

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, 633 sayılı Kanun’un 5. maddesi, 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince atamalar yapıldı. Buna göre, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan atanırken, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak Dr. Fatih Mehmet Aydın ile Tahir Tural getirildi.

        Öte yandan Din İşleri Yüksek Kurulunda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Yiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çalış, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Salman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necmeddin Güney ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu görevlendirildi.

        3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü görevden alındı.

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Hüseyin Hazırlar, Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hüseyin Demirhan, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Metin Akbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ensari Yentürk, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğüne Hamza Bayram, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Nazif Fethi Yalçınkaya, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne Sinan Kazancı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Halit Güldemir, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Mehmet Arslan ve 1. Hukuk Müşavirliğine Ertuğrul Çoşkun getirildi.

        Ayrıca kararla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak Ahmet İshak Demir, İstanbul İl Müftüsü olarak Emrullah Tuncel görevlendirildi.

