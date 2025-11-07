Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 7 Kasım 2025 Cuma: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        7 Kasım 2025 Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete'nin 7 Kasım tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 7 Kasım 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 01:20 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:20
        ABONE OL
        • 1

          7 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 7 Kasım 2025 Cuma Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YASAMA BÖLÜMÜ

          TBMM KARARI

          1476 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

          –– Sığınak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarında Bulunan Yemekhane, Kantin ve Diğer İşletmeler Hakkında Yönetmelik

          –– Nükleer Risklere İlişkin Sorumluluk Sigortasına ve Teminatına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/36)

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARI

          –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
        Yazı Boyutu
