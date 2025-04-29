Resmi Gazete’nin 29 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında, çoğunlukla adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler gündeme geliyor. Peki, 29 Nisan Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...