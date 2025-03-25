25 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 25 Mart 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...