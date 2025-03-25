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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 25 Mart 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        25 Mart 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 25 Mart 2025 Salı günü tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 25 Mart 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:58
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        • 1

          25 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 25 Mart 2025 Cumartesi Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          25 MART RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANI KARARI

          –– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 9693)

          YÖNETMELİKLER

          –– Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARLARI

          –– Yargıtay 2 ve 3. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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