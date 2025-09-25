Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 25 Eylül 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        25 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 25 Eylül tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 25 Eylül 2025 Perşembe Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 00:20 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 25 Eylül 2025 Perşembe Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          25 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Fenerbahçe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          –– İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2025 Tarihli ve E: 2024/237, K: 2025/137 Sayılı Kararı

          DÜZELTME: 5/9/2025 Tarihli ve 10367 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Mahkeme durdurulmasına hükmetti, YSK'dan devam kararı
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Habertürk Anasayfa