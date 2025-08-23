Habertürk
        RESMİ GAZETE KARARLARI | 23 Ağustos bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 23 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

        23 Ağustos Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'nin 23 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 23 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de yer alanlar...

        Giriş: 23.08.2025 - 01:04 Güncelleme: 23.08.2025 - 01:05
        • 1

          23 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan düzenlemeler de gündemin ön sıralarında yer aldı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİK

          –– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği (No: 2025/18)

          –– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/7)

          –– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/20)

          –– Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/21)

          –– Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/22)

          KURUL KARARLARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2025 Tarihli ve 13716 Sayılı Kararı

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/08/2025 Tarihli ve 13721 Sayılı Kararı

          –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/08/2025 Tarihli ve 11257 Sayılı Kararı

        • 3

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARI

          –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

