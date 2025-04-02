Resmi Gazete’nin 2 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında, çoğunlukla adalet, ticaret ve eğitim alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler, hem bireysel haklar hem de iş dünyası için önemli yenilikler gündeme geliyor. Peki, 2 Nisan Resmi Gazete’de hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte detaylar...