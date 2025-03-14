Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.801,77 %0,69
        DOLAR 36,6836 %0,20
        EURO 39,8345 %0,15
        GRAM ALTIN 3.527,57 %0,27
        FAİZ 37,10 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 40,10 %0,53
        BITCOIN 82.634,00 %2,88
        GBP/TRY 47,4412 %-0,14
        EUR/USD 1,0851 %-0,01
        BRENT 70,74 %1,23
        ÇEYREK ALTIN 5.767,60 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme

        Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 14.03.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araçlara alkol kilidinde önemli gelişme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

        Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

        Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.

        ALKOL KİLİDİ VE AB MEVZUATI

        2022 yılında Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, 2050 yılına kadar AB ülkelerinde trafik kazalarında ölümleri sıfıra indirme hedefi kapsamında bazı önlemler hayata geçirilmişti.

        REKLAM

        Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2022 temmuz ayından itibaren üretilecek tüm yeni araçlarda, aracı bloke etme teknolojisine sahip alkolmetre gibi araç güvenliğini en üst düzeye çıkaran bir dizi elektronik sistem kullanma zorunluluğu getirilmişti.

        Yeni teknolojilerde aracı bloke etme sistemine sahip alkolmetre ile birlikte ayrıca acil fren destekleme sistemi, arka koltuk emniyet kemeri uyarısı, akıllı hız sabitleyici, çapraz trafik algılamalı arka kamera, istem dışı veya yorgunluktan şerit değişikliğine karşı uyarıcı sistemler de üretimde zorunlu olacağı belirtilmişti.

        "Alcolock" olarak adlandırılan sistemle, sürücünün aracını çalıştırmadan önce alkolmetreye üfleyerek kandaki alkol seviyesini ölçtürmek zorunda olacağı, 25 saniye içinde gelecek sonuçta alkol oranının izin verilenin üzerinde çıkması halinde sistemin motorun çalışmasına izin vermeyeceği bildirilmişti. Veri merkezi olacak "Alcolock" cihazında sahtekarlığı önlemek için parmak izi tanıma, yüz algılama veya dijital fotoğraf teknolojilerinin kullanılacağı belirtilmişti.

        AB istatistiklerine göre, ölümcül trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ında sürücünün alkollü olduğu sonucu çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        'Sahte polisler' kamyonu 279 top kumaşla gasp etti! Bir kare fotoğraf yakalattı!
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        Eşini 9 kurşunla katletmişti! "Farkında değilim!"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        "Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur"
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        2 günlük bebeği boğup çukura gömmüşlerdi! Anne ve anneanne 5 yıldır aranıyordu!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        Teşekkürler Fenerbahçe!
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        O işçilerin kıdem tazminatı hakkı yok
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        F.Bahçe 4 kez penaltı bekledi!
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Trump'ın ekibi harekete geçti
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Sıcaklıklar artmaya devam ediyor
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Habertürk Anasayfa