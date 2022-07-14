RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkarıldı. 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin olarak ilan edildi.