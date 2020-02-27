Regaip Kandili mesajları en anlamlı ve en güzel sözleri sevdiklerinize ve yakın çevrenizdekilere göndermeniz için haberimizde derledik. Büyük bir heyecanla beklenen Regaip Kandili bugün tüm yurtta idrak edilecek. Camiler dolup taşacak ama ondan önce sevdiklerinize ve çevrenizdekilere Regaip Kandili mesajı göndererek mutlu edebilir ve onların da hayır dualarını alabilirsiniz. İşte 2020'nin en güzel Regaip Kandili mesajları burada.

EN GÜZEL RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI YENİ 2020

Tüm İslam âleminin mübarek Regaip kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum…

Mübarek Regaip Kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim.