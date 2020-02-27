27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Regaip Kandili mesajları en anlamlı ve en güzel sözleri sevdiklerinize ve yakın çevrenizdekilere göndermeniz için haberimizde derledik. Büyük bir heyecanla beklenen Regaip Kandili bugün tüm yurtta idrak edilecek. Camiler dolup taşacak ama ondan önce sevdiklerinize ve çevrenizdekilere Regaip Kandili mesajı göndererek mutlu edebilir ve onların da hayır dualarını alabilirsiniz. İşte 2020'nin en güzel Regaip Kandili mesajları burada.
EN GÜZEL RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI YENİ 2020
Tüm İslam âleminin mübarek Regaip kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum…
Mübarek Regaip Kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim.
Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Semanın kapılarının açılıp, rahmetin sağanak sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle; Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Gece boyunca melekler Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar. Ta şafak sökünceye dek. Bu mübarek Kandil gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bu gecede dua edelim Rabbimize. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dilleğiyle; Regaip kandiliniz mübarek olsun.
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dilleğiyle, Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun, Regaip kandiliniz mübarek olsun.
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