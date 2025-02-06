En güzel cuma mesajları 7 Şubat 2025: Ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları ve sözleri
Şubat ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Bu anlamlı günde yakınlarına, anlamlı, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyenler için, en güzel cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 7 Şubat 2025 ayetli, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli cuma mesajları ve sözleri...
- 1
Resimli cuma mesajları... Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine SMS ve sosyal mecralar üzerinden cuma mesajı göndermek isteyenler, ayetli, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte en güzel, resimli 'Hayırlı Cumalar' mesajları ve 'Cumanız Mübarek Olsun' sözleri...
- 2
EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!
HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
- 3
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
-
- 4
- 5
Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
- 6
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
-
- 7
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
- 8
Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
- 9
Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
-
- 10
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
- 11
Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
- 12
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
-
- 13
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
- 14
- 15
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
-
- 16
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
- 17
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
- 18
Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
-
- 19
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!
- 20
Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar!