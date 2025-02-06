Resimli cuma mesajları... Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine SMS ve sosyal mecralar üzerinden cuma mesajı göndermek isteyenler, ayetli, anlamlı, kısa, uzun, yeni, resimli cuma mesajları ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte en güzel, resimli 'Hayırlı Cumalar' mesajları ve 'Cumanız Mübarek Olsun' sözleri...