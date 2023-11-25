ZÜRAFA

Resimde ilk önce bir zürafa gördüyseniz inatçı özelliğiniz, fikrinizi kanıtlamakta yatıyor demektir. Zürafa gibi olaylara farklı bir açıdan bakarsınız, bu da kendi fikir ve düşüncelerinizin diğerlerinden üstün olduğunu düşünmenize neden olur. Olayları başkalarının bakış açısından görmek için eğilmekte zorlanıyorsunuz, bu da zaman zaman sizi sevdiklerinizden uzaklaştırabiliyor.