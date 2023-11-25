Resimde ilk gördüğünüz hayvan hangi konuda inatçı olduğunuzu ele veriyor
Kendinizi inatçı biri olarak görmüyor olabilirsiniz ancak gerçek şu ki herkes biraz inatçıdır ve tüm mesele, konunun ne olduğu ile ilgilidir.
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Bu resimde gördüğünüz ilk hayvan hangi konuda inatçı olduğunuzu ele veriyor! Peki, önce hangisini gördünüz? Cevaplar aşağıda.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
- 2
GEYİK
Eğer ilk geyik gördüyseniz yaşama tutkunuz var demektir. Bu, koşullarınızı iyileştirmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğiniz anlamına gelir. Ne kadar engelle karşılaşırsanız karşılaşın her zaman daha iyi bir şekilde yaşamaya çalışıyorsunuz.
- 3
FİL
İlk önce bir fil gördüyseniz inatçı özellikleriniz dayanıklılığınızda yatıyor demektir. Her türlü zorluğa katlanabilirsiniz ve dünyanın sıkıntılarına göğüs gerebilirsiniz çünkü yolunuza çıkan her şeyin üstesinden gelebileceğinizi bilirsiniz.
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- 4
ASLAN
Eğer ilk önce bir aslan gördüyseniz inatçılığınız kendi kurallarınıza göre yaşama isteğinizde yatmaktadır. Dahası, hayatta kalmak için size güvenen sevdikleriniz olabilir, bu nedenle onların ihtiyaç duyduklarını sağlamak için sonuna kadar devam edeceksiniz. Ne kadar denemek zorunda kalırsanız kalın, arayışlarınızdan vazgeçmeyeceksiniz.
- 5
DEVE
İlk önce bir deve gördüyseniz inatçı özellikleriniz hayatınızdaki insanların size nasıl davrandığıyla ilgilidir. İnsanların size davranış şekline göre hareket edersiniz ve kötü davranışlar karşısında kin beslemeye eğilimlisiniz.
- 6
ZÜRAFA
Resimde ilk önce bir zürafa gördüyseniz inatçı özelliğiniz, fikrinizi kanıtlamakta yatıyor demektir. Zürafa gibi olaylara farklı bir açıdan bakarsınız, bu da kendi fikir ve düşüncelerinizin diğerlerinden üstün olduğunu düşünmenize neden olur. Olayları başkalarının bakış açısından görmek için eğilmekte zorlanıyorsunuz, bu da zaman zaman sizi sevdiklerinizden uzaklaştırabiliyor.
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- 7
AYI
İlk önce bir ayı gördüyseniz inatçılığınız, değişimlere karşıdır. Mecazi anlamda konuşursak, stratejinizi veya bakış açınızı değiştirmeyi düşünmeden önce birçok arı sokmasına katlanabilirsiniz. Yaklaşımınızı değiştirmek yerine sabırla olayların lehinize olmasını beklersiniz.
- 8
TAZI
İlk önce bir tazı gördüyseniz, kendinize çok güvenen bir insansınız demektir. Eğer kalbiniz yüzde 100 o işte değilse o işi yapamazsınız. Ayrıca görevi tamamlamaya karar verdiğinizde sizi durduracak hiçbir şey yoktur.
- 9
AT
Resimde önce bir at gördüyseniz inatçı özellikleriniz iş ahlakınızla ilgilidir. Sağlığınızı riske atmak anlamına gelse bile, hiç ara vermeden saatlerce çalışabilirsiniz. Dahası, yetkin insanlarla çalışmaktan hoşlanıyorsunuz ve doğru şekilde iletişim kuramayan veya talimatları doğru bir şekilde iletemeyen insanlarla çalışamazsınız.
Kaynak: Mystic Alraven
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