Yaşadıkları hakkında "Genç yaşlarda boyumdan dolayı kendimi çok kötü hissettim. Bazı insanlar beni rahatsız etti, ama şimdilerde benzersiz göründüğüm düşünülüyor. Bu yüzden kendimi çok iyi hissediyorum" diyen Renny şöyle devam ediyor: