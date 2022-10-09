Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Ligue 1'de Nantes'ı konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan maçı Rennes, 3-0 galip tamamladı.

Rennes'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Amine Gouiri, 80. dakikada Martin Terrier ve 84. dakikada Desire Doue kaydetti.

Rennes'de Joe Rodon, 88. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Nantes'te, Galatasaray'dan transfer edilen Mustafa Muhammed, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Rennes puanını 18'e yükseltirken, Nantes, 7 puanda kaldı.