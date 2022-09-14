Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, grubundaki ikinci maçta Fransız ekibi ile karşı karşıya geliyor. Avrupa'da haftanın en dikkat çeken maçları arasında gösterilen Rennes Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...