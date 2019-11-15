Renk körlüğü testi nasıl yapılır?

Doğuştan veya farklı nedenlerden kaynaklı oluşan renk körü, ne demektir? Öncelikle bu sorunun cevabını vermek isteriz. Acaba renk körü müyüm sorusunun cevabına yanıt bulduk. İşte kafanızdaki soru işaretlerinin yok olma zamanı.. Renk körü ile ilgili merak edilenler...

Renk körlüğü;

Bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu eksiklik sonucunda çeşitli renklerin çevresindeki renkler ayırt edilemez. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bozukluktur.

Renk körlüğü tedavisi;

Renk körlüğü bir hastalık değildir. Hali hazırda görülen bir tedavisi de yoktur. Fakat özel lensler görme kusurlarını azaltmaktadır. Normal bir insan gözü 10.000 rengi ayırabilir fakat renk körü olan kişiler 2.000 civarı rengi ayırt edebilir.

Renk körlüğü testi;

Renk körlüğünün açığa çıkarılması ve ayrıca renk körlüğü veya renk görme eksikliği tipinin belirlenmesine yarayan pek çok test vardır. (Ishihara, Farnsworth Munsell D-15, Farnsworth Lantern) Renk körlüğü (renk görme eksikliği),özel olarak hazırlanmış olan İshihara Test’i ile teşhis edilir ve buna kısaca renk körlüğü testi denir. Bu testin her sayfasında özel olarak renkli noktalardan oluşan sayılar vardır. İyi aydınlatmalı bir yerde, hastanın testteki sayıları okuması istenir. Eğer bir renkte eksiklik fark edilirse daha detaylı testlerin yapılması gerekmektedir. Bu testlerin göz doktorları tarafından yapılması gerekir.

Renk körlüğü testi;

Renk körü olanlar ve normal görenler 12 görürler.

Normal görenler 5 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Normal görenler 7 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Normal görenler 16 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Normal görenler 73 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Kırmızı ve Yeşil renk körü olanlar 5 olarak görür.

Normal görenler hiçbir şey okuyamazlar.

Kırmızı ve Yeşil renk körü olanlar 45 olarak görür.

Normal görenler hiçbir şey okuyamazlar.

Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler.

Normal görenler 26 olarak okurlar.

Renk körü olanlar 2 veya 4 olarak görürler.

Normal görenler 42 olarak okurlar.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 3 olarak okur.

Normal görenler 8 olarak görür.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 79 olarak okur.

Normal görenler 29 olarak görür.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 2 olarak okur.

Normal görenler 5 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 5 olarak okur.

Normal görenler 3 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 17 olarak okur.

Normal görenler 15 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Kırmızı - Yeşil renk körü olanlar 21 olarak okur.

Normal görenler 74 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Normal görenler 6 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Normal görenler 45 olarak görür.

Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.