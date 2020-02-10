10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Renee Zellweger kimdir? sorusu 2020 Oscar töreninin ardından gündeme geldi. ünlü oyuncu ve şarkıcı Judy Garland'ın hayatına odaklanan filmdeki başrol performansı ile 2020 En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanan Renee Zellweger'in hayatından detaylar merak ediliyor. Renee Zellweger'in hayatı haberimzide.
RENEE ZELLWEGER KİMDİR?
Renée Zellweger 25 Nisan 1969'da Teksas'da dünyaya geldi. Babası Emil Eric Zellweger İsviçreli bir mühendis annesi Kjellfrid Iren Andreassen ise bir Norveç göçmeniydi. İlk eğitim yıllarını Katy'de geçirdi. Okulda ponpon kız (cheerleader),jimnastik ve drama klubünün faaliyetlerine katıldı. Daha sonra Austin'deki Teksas Üniversitesi'ne gitti. Kredisini tamamlamak amacı ile aldığı drama dersleri sonrası sahne hayatını sevmeye başladı. Üniversite yıllarında geçimini sağlamak amacı ile garsonluk yaptı.
Önceki erkek arkadaşılarından biri Altın Küre Ödülü sahibi Jim Carrey olarak bilinmektedir. Onla ilişkisinin Aralık 2000'de bittiğini ifade etmiştir. Bir ara White Stripes grubunun gitaristi Jack White ile birlikte olmuştur. 9 Mayıs 2005'te şarkıcı Kenny Chesney ile evlenmiştir. 2005 yılında bu ilişki de sona ermiştir. Zellweger bir Chelsea futbol kulübü fanatiği olduğunu söylemiştir.
Renee Zellweger'e Oscar kazandıran Judy filminden bir sahne
Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek üzere Los Angeles'a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.
Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile "en iyi aktris" dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall'ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü elde etti.
Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.
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