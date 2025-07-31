Renault Group yeni CEO'sunu duyurdu

Renault Group'un yeni CEO'su François Provost oldu. Dört yıllık bir süreyle göreve atanan Provost, şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev alacak.

Daha önce Satın Alma, Ortaklıklar ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan olarak görev yapan François Provost, Group bünyesinde 23 yıllık deneyimiyle tecrübeli bir yönetici olarak öne çıkıyor.

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“François Provost’un kararlılığı ve sorumluluk duygusu ilerlememizde avantaj sağlayacak”

Renault Group Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, "François Provost’un hem uygulama disiplinini hem de stratejik vizyonu ve yenilikçilik yetkinliğini gerektiren bu ortamda Group’u sağduyu ve kararlılıkla yöneteceğine inancım tam. Hızla değişen bu sektörde, onun kararlılığı ve sorumluluk duygusu, ekipleri yönlendirmede ve ilerlememizi sürdürmede önemli bir avantaj sağlayacak" dedi.

Atama sonrası açıklama yapan François Provost ise, "Tüm enerjimi ve tutkumu, 100.000 çalışanımız, bayi ağımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte Group’umuzun gelişimine adamaya kararlıyım. Renault Group, Fransa sanayisinin 127 yıllık amiral gemilerinden biri olarak güçlü temellere sahip: kendini adamış ekipler, olağanüstü bir ürün yelpazesi, güçlü markalar ve yenilikçi bir organizasyon modeli. Sektörümüz için giderek daha fazla talepkâr hale gelen bu ortamda dönüşümümüzü hızlandırırken tüm bu unsurlar en önemli güvencelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.